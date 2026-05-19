Meret respinge le accuse di Corona: “Accuse calunniose, destituite di ogni fondamento”
La risposta arriva dai social dell'agenzia gestita da Pastorello. Meret prima condivide la storia, poi la cancella.
Arriva una prima risposta da parte di Alex Meret alle accuse mosse da Fabrizio Corona secondo cui un gruppo di giocatori del Napoli lo avrebbe pagato per sputtanare Antonio Conte. Il leader sarebbe appunto Meret.
Il portiere azzurro respinge le accuse e ricondivide sul suo profilo Instagram una storia della pagina della sua agenzia, gestita da Federico Pastorello che però non cita mai Corona.
Alex Meret sdegnato respinge le calunniose accuse, destituite di ogni fondamento, emerse nelle ultime ore su una piattaforma social. Sei da esempio e un professionista serio dai profondi valori morali e sportivi. La verità emergerà nelle opportune sedi giudiziarie. Forza Alex.
Dopo pochi secondi Meret cancella la storia du Instagram