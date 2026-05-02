McTominay travolto da Ramon, resta a terra: paura Napoli a 4 giornate dalla fine

Al 69' di Como-Napoli, Ramon entra in ritardo e travolge McTominay che resta a terra. Per il difensore spagnolo solo un giallo, ma era diffidato: salterà il Verona. Per Conte è una paura concreta a quattro giornate dalla fine della stagione, su uno dei giocatori più importanti del suo Napoli.

Como-Napoli, minuto 69. Ramon entra in ritardo e travolge McTominay in una contendita a centrocampo. Lo scozzese resta a terra dolorante. Fabbri estrae il giallo per il difensore spagnolo del Como, che era diffidato: salterà il prossimo turno contro il Verona. Una decisione che sul piano disciplinare non sposta niente — fallo serio ma non da rosso — ma che lascia aperto il fronte più delicato per il Napoli, quello delle condizioni dell’ex Manchester United.

McTominay travolto da Ramon: cosa rischia il Napoli a quattro giornate dalla fine

Il colpo arriva nel peggior momento possibile. Mancano quattro turni al traguardo della Serie A 2025/26, il Napoli sta provando a tenere il passo nella corsa scudetto, e McTominay è — come scrivevamo a gennaio chiamandolo Piotominay — il giocatore che quando il gioco si fa duro si fa trovare pronto. Conte lo tiene in campo da titolare nelle gare-chiave, e da febbraio era stato spostato più arretrato accanto a Lobotka per costruire il gioco. Toglierlo adesso non è solo perdere un titolare: è perdere il riferimento muscolare e mentale del centrocampo azzurro.

Il timore in più è che McTominay arriva da una stagione già segnata da problemi muscolari — tendinopatia agli hamstring e altre piccole ricadute lo hanno costretto a saltare gare nelle ultime settimane. Un colpo come quello di Ramon, su un giocatore non al 100%, è un rischio doppio.

Per il Como, autogol di Ramon: out con il Verona

Per la squadra di Fabregas, il giallo di Ramon è un autogol pesantissimo. Il difensore era in diffida e salterà la trasferta di Verona, una partita che — per la classifica del Como, ancora in corsa per un piazzamento europeo — vale più di una semplice giornata di squalifica. Diego Carlos resterà solo al centro della difesa, con Kempf candidato a giocare titolare. È il prezzo di un’entrata in ritardo che il regolamento punisce in modo automatico.

Fabbri, secondo episodio del giorno

Per il direttore di gara, Michael Fabbri, è il secondo episodio del pomeriggio che lascia margini di discussione. Al 36′ aveva lasciato correre la sbracciata di De Bruyne in faccia a Perrone — Marelli su Dazn aveva certificato il fallo non visto. Stavolta la valutazione è opposta: Ramon prende il cartellino ma non quello che molti, da bordo campo, avrebbero immaginato. Su un’entrata che la cronaca Sky descrive come un “travolge”, la lettura severa portava al rosso — almeno teoricamente. Fabbri ha scelto la linea più morbida.

Le condizioni di McTominay vanno aggiornate nei prossimi minuti: vedremo se riesce a rimanere in campo o se Conte è costretto a spendere uno dei cambi. In ogni caso, è uno di quegli episodi che pesa sul resto della stagione del Napoli, non solo su questa partita.