La minaccia di Calzona: “Allenare di nuovo il Napoli? Sfondi una porta aperta”

A Cronache di Spogliatoio: "Hamsik ha tutto per diventare un grande allenatore, deve solo abituarsi alle pressioni del ruolo. La Federazione mi ha chiesto un parere e io ho risposto che è pronto."

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Ciccio Calzona ha ribadito la sua voglia di ri-allenare il Napoli. Non è mancato un passaggio su Marek Hamsik e sulla sua avventura alla guida della Nazionale Slovacca.

Le parole di Calzona

Alla domanda su un possibile ritorno sulla panchina del Napoli, lasciata a fine 2024 dopo la disastrosa annata post-terzo scudetto, Calzona non ha avuto dubbi (giustamente):

“Sfondi una porta aperta”

Cosa fa un ct durante l’anno?

“Ho vissuto in Italia, ma abbiamo girato tantissimo l’Europa. Anzi, l’abbiamo smontata. Abbiamo visionato di persona e tramite le piattaforme di scouting quelli che ci interessavano. Arrivavano da 16 paesi diversi. I tempi sono risicatissimi, devi ingegnarti per trovare allenamenti che possano trasmettere velocemente le tue idee. Con i ragazzi abbiamo fatto tante sessioni di video. L’attesa fra una sosta e l’altra, però, è snervante”

Il passaggio su Hamsik

“Ha tutto per diventare un grande allenatore, deve solo abituarsi alle pressioni del ruolo. La Federazione mi ha chiesto un parere e io ho risposto che è pronto. A Marek, però, consiglierei di fare prima un altro step”

Infine, un passaggio sul suo addio alla Nazionale slovacca:

“Da un anno ho lanciato un allarme alla Federazione: abbiamo la seconda squadra più vecchia d’Europa, c’era bisogno di un cambiamento radicale. Ho portato un programma di ringiovanimento della rosa. Ci sarebbe voluto qualche anno per raccogliere i frutti, ma la Federazione non era pronta. Nonostante la proposta di rinnovo, io non ero disposto a restare in un posto in cui avrei dovuto sopravvivere in nome di un contratto. Avrei voluto solo costruire.”