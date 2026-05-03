Repesa, coach Napoli, duro dopo Reggio Emilia: “Non siamo al livello, si è vista la differenza”

La Guerri Napoli esce sconfitta 91-80 dalla sfida in trasferta contro Reggio Emilia ed è matematicamente fuori dalla corsa per i playoff. Jasmin Repesa ha analizzato così la partita dei suoi ragazzi nel dopopartita:

“Faccio i complimenti a Reggio Emilia, hanno vinto con pieno merito. Noi ci abbiamo provato fino in fondo, ma non siamo al livello, si è vista la differenza. La differenza c’è stata nella fisicità e infatti a metà campo non riuscivamo a giocare, avremmo dovuto correre molto di più, su questo sto insistendo dal primo giorno. Nel primo tempo abbiamo controllato i rimbalzi difensivi, ci hanno permesso di correre di più e avere più canestri in transizione. Nel secondo tempo hanno preso 11 rimbalzi in più e lì c’è stata la differenza. Dopo hanno cominciato a difendere molto più forte e noi non abbiamo saputo rispondere. Anche gli arbitri hanno perso un po’ il controllo della gara. Si è creato molto nervosismo.”

Com’è cambiato il Napoli basket con Repesa

Dal suo arrivo la Guerri ha mostrato sicuramente un altro piglio. Anche nelle due sconfitte subite da quando allena la squadra partenopea, contro Milano e Reggio, la squadra ha mostrato di avere un’attitudine differente, non sgretolandosi alla prima difficoltà. D’altra parte, come sottolineato dallo stesso coach croato, la squadra non è al livello e lui non può cambiare tutto in poco meno di un mese. Questo però fa ben sperare per il futuro: con un roster pensato da lui e una preparazione alle spalle di più mesi, la Guerri Napoli può ambire a obbiettivi più importanti della semplice salvezza.