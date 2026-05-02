Guerri Napoli, contro Reggio Emilia serve una vittoria per la speranza playoff

Per i playoff la missione non è impossibile. La Guerri deve vincere le ultime due partite e sperare in una sconfitta di Varese settimana prossima. L'avversario di domani però, Reggio Emilia, ne ha perse solo due nelle ultime dodici.

Il penultimo turno di Serie A vede la Guerri Napoli impegnata sul parquet della UnaHotels Reggio Emilia. La palla a due è prevista per domani alle ore 17 nella cornice del PalaBigi.

Gli uomini di Coach Repesa, reduci dall’entusiasmante successo interno contro Trento, si troveranno di fronte la compagine più temibile del momento. Reggio Emilia ha infatti cambiato marcia nel girone di ritorno, conquistando 10 successi su 12 gare e arrivando da un tris di vittorie contro Cremona, Trento e Tortona. Già certi di un posto ai playoff, i padroni di casa occupano attualmente la sesta posizione. Sarà una sfida speciale per gli ex Uglietti e Woldetensae. All’andata (26 ottobre) si impose Napoli per 95-87.

Ricordiamo che la Guerri ha ancora una speranza playoff. Per centrarli, Napoli deve agganciare Varese a quota 24 punti (con una partita in più) vincendo queste ultime due gare, con l’obbligo di battere Udine con più di 7 punti di scarto per ribaltare lo scontro diretto. Contemporaneamente, Varese deve perdere la sua ultima partita contro la Virtus Bologna. Con questo esatto incastro, i partenopei passerebbero grazie al netto vantaggio nella differenza canestri (+29 su Varese), ma basta un solo risultato diverso per far saltare l’intera combinazione ed essere matematicamente fuori.

A parlare il giorno prima del match è Leonardo Faggian, giocatore completamente rivitalizzato da Repesa:

“Mancano due gare alla fine del campionato. Ora siamo attesi da una partita molto difficile contro Reggio Emilia che, probabilmente, è la squadra più in forma del campionato in questo momento. Rispetto all’andata sono completamente un’altra formazione. Dovremo essere bravi a fare la nostre cose, cercando di metterli in difficoltà. Siamo molto dispiaciuti del fatto che i nostri tifosi non potranno venire a supportarci. Speriamo comunque di trovare tanti napoletani al PalaBigi. Daremo il massimo come sempre. Abbiamo fatto una settimana di lavoro intensa, siamo molto carichi.”

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sulla piattaforma LBA TV. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social della Guerri Napoli. Ricordiamo che sarà possibile seguire tutto il campionato di Serie A degli azzurri, esclusivamente per USA e Canada, sul Canale Youtube “Napoli Basketball TV“.