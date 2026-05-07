Google ora ti fa scegliere. Aggiungi ilNapolista alle tue fonti di notizie

Google ha cambiato le regole. Da oggi potete scegliere voi da chi volete leggere le notizie. Si chiama «Fonti Preferite»: selezionate le testate che vi interessano e i loro articoli compariranno più spesso nei risultati di ricerca e su Google News, nella sezione dedicata «Dalle tue fonti».

Come aggiungere ilNapolista alle fonti preferite di Google

Un click. Non è un modo di dire, è letteralmente un click:

👉 https://www.google.com/preferences/source?q=ilnapolista.it

Aprite il link, spuntate la casella accanto a «il Napolista», fine. Non serve scaricare nulla, non serve registrarsi, non serve pagare. Da quel momento Google saprà che volete leggerci e ci mostrerà più spesso tra le notizie principali.

Perché scegliere ilNapolista

Non vi chiediamo un favore. Vi chiediamo di fare una scelta consapevole.

In un panorama dove la maggior parte dei siti di informazione sportiva ripete le stesse agenzie, gli stessi comunicati, le stesse veline riscaldate, il Napolista da sedici anni fa un lavoro diverso. Non ripetiamo le notizie: le analizziamo. Non facciamo i megafoni: facciamo le domande scomode. Non inseguiamo i click con i titoli urlati: scriviamo quello che pensiamo, anche quando non è quello che volete sentirvi dire.

Siamo il giornale che vi ha detto la verità su De Bruyne quando tutti lo celebravano. Che ha smontato le illusioni di mercato quando andavano di moda. Che non ha mai rinunciato a un’opinione per paura di perdere un lettore.

Se questo lavoro per voi vale qualcosa, il modo più semplice per sostenerlo non è un abbonamento, non è una donazione. È un click. Quello che vi abbiamo chiesto sopra.

Google ha deciso di dare il potere ai lettori. Usatelo.