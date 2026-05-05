Gli 80 anni del Totocalcio, il tredici alla schedina ti cambiava la vita

Il rito del sabato mattina, per generazioni di italiani, ha avuto un profumo preciso: quello della carta stampata e dell’inchiostro fresco di una schedina Sisal. Non era solo un gioco, ma una liturgia laica fatta di incroci di pronostici e colonne rigate con speranza, un momento in cui il tempo si fermava per dare spazio al sogno. Ognuno aveva il suo rito, mio nonno ad esempio, giocava sempre la stessa sequenza senza badare alle partite. Ottant’anni fa nasceva quella che oggi possiamo definire una vera rivoluzione sociale e culturale, capace di cambiare profondamente l’immaginario collettivo di un Paese che cercava faticosamente di rimettersi in piedi. SISAL – Sport Italia Società a Responsabilità Limitata- non fu però il frutto del caso, ma dell’intuizione visionaria del giornalista Massimo Della Pergola che, insieme a Fabio Jegher e Geo Molo, cercava un modo concreto per finanziare la ricostruzione degli impianti sportivi devastati dai bombardamenti.

L’invenzione di Della Pergola e le leggi razziali

La leggenda, che avvolge di sacralità questa storia, vuole che il meccanismo del concorso sia stato concepito da Della Pergola nel 1943, durante i mesi di isolamento nel campo di internamento svizzero di Pont-de-la-Morge, dove si era rifugiato per sfuggire all’orrore delle leggi razziali. In quel silenzio forzato, riflettendo su come far ripartire il cuore sportivo dell’Italia, egli ideò quel sistema di segni destinato a diventare il linguaggio universale del calcio: l’1 per la squadra di casa, il 2 per quella in trasferta e la X per il pareggio. Fu una scelta di una semplicità disarmante e geniale, pensata anche per superare le barriere dell’analfabetismo ancora diffuso, rendendo la fortuna democratica e accessibile a tutti. Quella schedina, poi entrata nella mitologia della musica leggera con Baglioni e nelle case di milioni di persone, si è cristallizzata attorno a un numero magico: il tredici. Era la combo perfetta, inseguita con l’orecchio incollato alla radiolina mentre la penna seguiva, tremante, la linea della propria giocata in un rito pagano che ha insegnato a un intero popolo a tornare a sognare in grande.

Il tredici al Totocalcio era come oggi il 6 al Superenalotto

L’aggiunta del tredicesimo risultato, avvenuta nel 1951 con il passaggio dalla gestione Sisal a quella statale del Totocalcio, non fu solo una variazione tecnica, ma la consacrazione definitiva di un mito. Per le nuove generazioni, abituate a una frammentazione infinita di scommesse e bonus, è difficile comprendere la portata titanica di quel “13”: vincere al Totocalcio non era come centrare una scommessa sportiva oggi, ma equivaleva in tutto e per tutto a sbancare il Superenalotto. Era il “colpo” che spostava i destini, capace di trasformare un operaio in un proprietario d’azienda o di regalare una casa e un futuro sereno a un’intera famiglia. In un’epoca in cui la mobilità sociale era faticosa e il benessere un traguardo lontano, quella colonna di tredici segni rappresentava l’unica, vera scala mobile verso la ricchezza. Non era solo una questione di soldi, ma di un cambiamento radicale dello status esistenziale: fare tredici significava uscire dall’anonimato della fatica quotidiana per entrare nella leggenda del bar di quartiere e della cronaca nazionale. La schedina era il biglietto per una lotteria sportiva che teneva incollata la nazione alla radiolina, dove ogni “scusa Ameri, interviene Catania” poteva decretare la fine di un sogno o l’inizio di una nuova vita. Era l’oro del popolo, una speranza democratica racchiusa in un rettangolo di carta che, per il costo di poche lire, permetteva a chiunque di sfidare il destino e, per una domenica, sentirsi il padrone del mondo.