Giampaolo sta accompagnando la Cremonese in Serie B

Sconfitta anche contro la Lazio. Chissà cosa passa nella testa dei dirigenti del nostro calcio. Sono a quattro punti dal Lecce e mancano tre giornate

Giampaolo sta accompagnando la Cremonese in Serie B

Ni Napoli 24/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cremonese / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Marco Giampaolo

È un mistero che cosa possa aver indotto i dirigenti della Cremonese a esonerare Nicola e a sostituirlo con Giampaolo. Sono le singolarità del mondo del calcio dove in fin dei conti è tutto lasciato all’approssimazione. Giampaolo sta semplicemente accompagnando la Cremonese in Serie B e non poteva essere altrimenti. Dopo la netta sconfitta a Napoli per 4-0 (ha segnato persino De Bruyne, abbiamo detto tutto), i grigiorossi sono stati battuti in casa dalla Lazio di Sarri. Non è bastato nemmeno il gol del vantaggio su Bonazzoli con la involontaria complicità del portiere Motta autore di un clamoroso errore. I biancocelesti hanno ugualmente rimontato. Prima con Isaksen e poi al 93esimo con Noslin.

La Cremonese è a quattro punti dal Lecce a tre giornate dal termine

Adesso la Cremonese è a quattro punti dal Lecce a tre giornate dal termine del campionato. I lombardi hanno un piede e tre quarti in Serie B. Il campionato era iniziato benissimo con la vittoria a San Siro in casa del Milan. Un ricordo ormai lontanissimo.

Giampaolo ha vinto la prima partita a Parma, dopodiché tutte sconfitte (quattro) e un pareggio contro il Torino.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

ilnapolista.it © Riproduzione riservata