Giampaolo sta accompagnando la Cremonese in Serie B

È un mistero che cosa possa aver indotto i dirigenti della Cremonese a esonerare Nicola e a sostituirlo con Giampaolo. Sono le singolarità del mondo del calcio dove in fin dei conti è tutto lasciato all’approssimazione. Giampaolo sta semplicemente accompagnando la Cremonese in Serie B e non poteva essere altrimenti. Dopo la netta sconfitta a Napoli per 4-0 (ha segnato persino De Bruyne, abbiamo detto tutto), i grigiorossi sono stati battuti in casa dalla Lazio di Sarri. Non è bastato nemmeno il gol del vantaggio su Bonazzoli con la involontaria complicità del portiere Motta autore di un clamoroso errore. I biancocelesti hanno ugualmente rimontato. Prima con Isaksen e poi al 93esimo con Noslin.

La Cremonese è a quattro punti dal Lecce a tre giornate dal termine

Adesso la Cremonese è a quattro punti dal Lecce a tre giornate dal termine del campionato. I lombardi hanno un piede e tre quarti in Serie B. Il campionato era iniziato benissimo con la vittoria a San Siro in casa del Milan. Un ricordo ormai lontanissimo.

Giampaolo ha vinto la prima partita a Parma, dopodiché tutte sconfitte (quattro) e un pareggio contro il Torino.