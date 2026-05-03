È il giorno del ritorno di Lukaku, cosa farà il Napoli?

Lunedì 4 maggio è il giorno del ritorno di Lukaku a Castel Volturno. L’attaccante belga è atteso dopo un lungo periodo trascorso in Belgio (in due tranche) per cercare di riprendersi dal punto di vista atletico. A Napoli Lukaku non dava segni di miglioramento e secondo alcuni media belgi c’era stata anche una successiva lesione (mai confermata dal Napoli). Romelu aveva deciso autonomamente di rimanere a curarsi in Belgio e aveva così provocato la rottura col club e con Antonio Conte.

È poi tornato a Napoli per poche ore e ha ottenuto il permesso di tornare in Belgio a curarsi. Oggi dovrebbe essere a Castle Volturno. Vedremo come si comporterà il club. Se lo metterà fuori rosa o se gli consentirà di partecipare agli allenamenti. Con Conte la rottura è stata netta. Il tecnico si è dichiarato amareggiato perché, al suo rientro a Napoli, Lukaku non ha bussato alla sua porta per salutarlo e spiegargli la situazione. “Nessuno pensa mai all’allenatore”, ha detto il tecnico leccese dieci giorni fa.

Conte: “Mi sarei aspettato un saluto da parte di Lukaku”

Queste le sue parole:

“No, non ho avuto l’opportunità di parlarci. So che un nostro dirigente ci ha parlato, è venuto al centro, l’ufficio mio era lì. Però nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto davvero tanto. Mi sarei aspettato un saluto, un messaggio. Però in queste situazioni l’allenatore deve cercare di capire un po’ tutti, ma nessuno cerca di capire l’allenatore”.

Adesso vedremo cosa accadrà. L’obiettivo di Big Rom è provare ad arrivare al Mondiale nelle migliori condizioni di forma possibile. Il suo futuro sembra ormai lontano da Napoli, anche per il suo ingaggio troppo oneroso.