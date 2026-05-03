È il calcio italiano o siamo semplici scarsi? Anche Bologna-Cagliari termina 0-0

E' la terza partita su cinque della 35esima giornata di campionato che termina senza reti. Mancano 70 gol per raggiungere i 900 in stagione, la media è la peggiore da trentadue anni.

Continua il record della Serie A degli 0-0 e dei pochi gol fatti. Dopo Como-Napoli e Atalanta-Genoa di ieri, anche Bologna-Cagliari termina a reti inviolate. Gli unici gol segnati finora nella 35esima giornata di campionato sono stati i due dell’Udinese contro il Torino e il 2-1 di venerdì del Lecce contro il Pisa. Il bilancio finora è dunque di 5 reti segnate in 5 partite, media dunque di un gol a partita, già era la peggiore da vent’anni.

Record negativo di gol in Serie A, anche dopo Bologna-Cagliari

La Serie A 2025/26 ha realizzato 830 gol in 345 partite. Per chiudere sopra quota 1.000 servirebbe una media di 4,72 reti a partita nelle ultime di campionato. Una cosa irreale; il rischio di scendere sotto i 900 totali si fa concreto. Sarebbe il record negativo dal ritorno a venti squadre nel 2004/05.

La media attuale è la peggiore degli ultimi trentadue anni. Per ritrovare un dato simile bisogna risalire ai primi anni Novanta. Inoltre, si rischia che il capocannoniere sia sotto le 20 reti; al momento Lautaro Martinez è in testa con 15 gol.