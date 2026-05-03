Corsa Champions, rallenta anche la Juventus: la Roma può rientrare

Solo 1-1 col Verona per la squadra di Spalletti che si salva grazie a Vlahovic. Visti i risultati di oggi, il pareggio del Napoli a Como è oro colato. E in tanti hanno criticato

È una corsa Champions a perdere. Il Napoli ha pareggiato 0-0 a Como e a Napoli la squadra e soprattutto l’allenatore sono stati persino criticati. Ormai la situazione è fuori controllo. C’è grande eccitazione per il possibile ritorno di Maurizio Sarri. Finalmente Napoli può tornare allo sconfittismo, alla comfort zone. E quindi è come se i napoletani si stessero perdendo addosso nell’attesa del ritorno del fu Comandante.

Intanto con il pareggio a Como il Napoli di Conte ha ulteriormente puntellato sia la qualificazione Champions sia il secondo posto. Perché il Milan ha perso malamente a Reggio Emilia in casa del Sassuolo e la Juventus ha fallito l’aggancio ai rossoneri perché ha pareggiato in casa 1-1 col retrocesso Verona. E Spalletti deve ringraziare Vlahovic se non ha perso. Il serbo è entrato e ha pareggiato su punizione da fuori area.

Corsa Champions, al Napoli mancano tre punti

Adesso quindi il Napoli al secondo posto con 70 punti ne conserva tre sul Milan (67) e cinque sulla Juventus (65). Otto sul Como (62) e nove sulla Roma (61) che però deve ancora giocare: domani all’Olimpico contro la Fiorentina. Se i giallorossi di Gasperini dovessero vincere, salirebbero al quinto posto a un punto dalla Juventus. E così, a tre giornate dalla fine (per la Roma), il Napoli di Conte si sente abbastanza al sicuro. Diciamo che mancano tre punti per la qualificazione aritmetica.