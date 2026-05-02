Como-Napoli 0-0, gara tattica e bloccata come il match d’andata. Rileggi la partita.

Finisce in un altro pareggio a reti bianche la sfida tra Conte e Fabregas. Più occasioni rispetto alla partita del Maradona. Nel finale gli azzurri chiudono con grande veemenza e vanno vicini al gol con McTominay e il palo di Politano

Il Napoli affronta il Como allo stadio Sinigaglia alle 18 di sabato per il match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Conte conferma in blocco la formazione che ha vinto contro la Cremonese settimana scorsa. Unico cambio, è l’inserimento di Beukema nel pacchetto difensivo vicino a Rrahmani e Buongiorno. Olivera si accomoda in panchina e vicino a lui ci sarà anche il ritorno di Di Lorenzo, ritornato tra i convocati dopo i mesi di assenza. Gli azzurri sono a caccia di una vittoria che darebbe la quasi certa qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altro lato il Como di Fabregas conferma la stessa formazione che ha vinto contro il Genoa di De Rossi. Chiaramente c’è una grande posta in palio, essendo anche i lariani in corsa europea e con ancora a tiro la massima competizione. Potremmo assistere ad un altro match molto bloccato come i precedenti o a sorpresa una partita ricca di emozioni, vediamo come l’allenatore del Napoli l’avrà preparata e come risponderà il suo allievo ai tempi del Chelsea.

94′ Finisce così! Di nuovo 0-0 tra Como e Napoli

92′ Calcio d’angolo per gli azzurri, su un altro inserimento di McTominay in profondità

90′ Quattro minuti di recupero per chiudere la sfida

88′ Ultimi minuti più recupero, Politano spende il suo giallo trattenendo un giocatore del Como per evitare una chiara ripartenza

84′ Prima situazione dubbia in area del Napoli tra Politano ed Jesus Rodriguez, anche se pare non ci sia stato nulla di che. L’azione prosegue e dopo una transizione veloce Politano arriva al tiro e la sua coclusione a giro prende il palo pieno!

83′ Miglior momento della partita per gli azzurri. Spinta massima!

Secondo cambio per Conte

80′ Entra anche Spinazzola al posto di Rrahmani, problema per il kosovaro

79′ Occasione per McTominay! Lanciato lungo entra in area e calcia da posizione leggermente defilata, palla che finisce ad un soffio dal palo

78′ Partita che si innervosisce. Dopo un fallo a metà campo tra Gutierrez e Diao, Conte e Fabregas si scambiano un paio di opinioni per certo non amichevoli

75′ Gioco di nuovo fermo per una brutta caduta di Buongiorno di testa, per fortuna nulla di grave per il difensore italiano ma che spavento!

73′ McTominay per ora rimane dentro, Conte invece ha altre idee e vorrebbe fare dei cambi

69′ McTominay a terra! Fallo di Ramon che era stato saltato netto dallo scozzese, giallo per il giocatore del Como e giocatore del Napoli che si rialza a fatica

68′ Ora le squadre si sono leggermente allungate e si crea qualche spazio interessante. Il Como non riesce più a pressare come prima

63′ Occasione per Baturina! In area riesce a girarsi nonostante la pressione di Rrahmani e tira rasoterra. Il suo tiro diretto all’angolino basso è chiusa da Milinkovic con la punta delle dita

Primo cambio per Conte

60′ Fuori De Bruyne e dentro Anguissa, vuole più energia e sopratutto il belga oggi poco incisivo

58′ Conte prepara le prime mosse dalla panchina, i suoi hanno alzato il baricentro ma c’è qualcosa da cambiare

54′ Sempre giro palla veloce dei lariani e altro angolo conquistato dalla sinistra

52′ Alisson troppo lezioso! Una delle poche volte in cui il Napoli elude il pressing velocemente, De Bruyne serve il brasiliano che si incaponisce sulla fascia sinistra e perde il pallone sul fondo

49′ Como ripartito come aveva chiuso, lungo giro palla e pressing alto

46′ Nessun cambio per le due squadre ad inizio ripresa

Inizia il secondo tempo

47′ Fine primo tempo allo stadio Sinigaglia

45′ Due minuti di recupero assegnati dalla terna arbitrale

43′ La punizione di Nico Paz decolla in curva e non crea nessuna grattacapo a Milinkovic

42′ Fallo di McTominay ai danni di Baturina vicino al limite dell’area azzurra. Punizione pericolosa per la squadra di Fabregas

38′ Napoli che non riesce a costruire nulla di concreto, la pressione del Como è sempre alta e uomo a uomo. Servirà qualche adattamento nel secondo tempo

35′ Piccolo break dovuto ad un infortunio al naso accorso a Perrone. Il centrocampista del Como ha ricevuto una sbracciata da parte di De Bruyne, ai limiti del cartellino

31′ Altra sgroppata di Nico Paz, taglia tutto il campo e serve Diao sulla destra. Il giovane spagnolo prova a battere Milinkovic sotto le gambe ma il serbo chiude in uscita bassa alla grande

27′ Douvikas pressa tutti, troppo veemente la sua pressione e atterra Buongiorno. Proteste dalla panchina del Como

25′ Tentativo di Alisson dopo una della rare azione offensive un pò più lunghe. Il tiro del brasiliano è preda facile per Butez

22′ Altra occasione per il Como, lunga azione manovrata che porta poi a chiudere Baturina dall’altro lato. Il numero venti prova il tiro a giro, ma finisce al lato del palo della porta difesa da Milinkovic

18′ McTominay svetta da un corner e colpisce altissimo, ma il suo tiro è alto sopra la traversa

15′ Ritmi leggermente calati dopo un primo quarto d’ora di furore calcistico

12′ Come prevedibile sono i lariani a fare partita e creare gioco mentre il Napoli aspetta basso per colpire velocemente in verticale

8′ Filtrante pazzesco di Nico Paz per Douvikas, il greco salta Milinkovic ma non riesce a calciare subito. Rrahmani poi decisivo sulla linea sul tiro del numero undici

6′ Alisson mostra come al solito le sue doti! Il brasiliano si accende sulla sinistra, sponda con Hojlund. Poi il pallone arriva aa De Bruyne che serve McTominay, il suo tiro è deviato dentro l’area

3′ Subito ritmi molto alti

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Como e Napoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte