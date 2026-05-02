Le squadre di Premier giocano troppo, Psg e Bayern decisamente meno

Secondo il Guardian ha ragione Arteta. "Per offrire una qualità così elevata bisogna essere in ottima forma e la differenza tra i campionati e il modo in cui competono è abissale"

Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha commentato così la partita tra Bayern e Psg (finita 5-4 ndr): “Bayern-Psg è probabilmente la migliore partita a cui abbia mai assistito per la qualità delle due squadre e soprattutto per la qualità individuale mostrata dai giocatori, non ho mai visto niente del genere. Per offrire una qualità così elevata bisogna essere in ottima forma e la differenza tra i campionati e il modo in cui competono è abissale”.

Paradossalmente è stata una partita divisiva. Spettacolarizzante, un po’ un calcio all’Nba per intenderci con zero difesa e molto attacco. Si potrebbero fare tanti discorsi e ragionamenti. Un attacco forte batte sempre una difesa forte? Probabilmente la tecnica individuale nel calcio a questi livelli fa troppo la differenza (pensare allo stop senza senso di Luis Diaz sul 5-3 ndr). Lascia però pensare che in Atletico-Arsenal ci siano stati più tiri in porta eppure sia finita solo 1-1. L’allenatore dell’Arsenal ne fa una questione di forma fisica, come spiega anche il Guardian, paragonando il livello della Premier League (che per noi italiani è già irraggiungibile) alle 3-4 grandi squadre d’Europa. E si ritorna al paradosso. C’è chi – come Simeone – dice che Psg-Bayern avrebbe preferito vincerla 1-0 che 5-4. Mai risponderebbe così un tifoso neutrale. Ma un allenatore può essere contento di aver preso 4 gol anche se ne ha fatti 5?

La Premier è inferiore o – o lo può diventare – rispetto alle rivali europee. Il punto di Arteta

Il Guardian scrive che secondo l’allenatore dell’Arsenal il punto non è una presunta inferiorità tecnica del calcio inglese ma il contesto in cui le squadre arrivano alle partite decisive. Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno potuto presentarsi a quell’appuntamento con giocatori più freschi, più integri e meno logorati da un campionato interno feroce come quello inglese.

Il quotidiano sottolinea che l’Arsenal si trova in una fase cruciale della propria stagione, ancora impegnato su più fronti e alle prese con diversi problemi fisici. La squadra di Arteta può aumentare la pressione sul Manchester City battendo il Fulham e portandosi provvisoriamente a sei punti di vantaggio, anche se la squadra di Guardiola avrebbe poi due partite in meno. Ma quella contro il Fulham è incastrata tra le due semifinali di Champions League contro l’Atlético Madrid, con il ritorno ancora da giocare dopo l’1-1 dell’andata. In questo quadro, ogni assenza pesa: Kai Havertz e Timber sono già alle prese con problemi al ginocchio, mentre anche Ødegaard è in dubbio.

Il punto centrale del discorso di Arteta è la disponibilità dei giocatori. Quando parla delle lezioni imparate nelle precedenti corse al titolo, l’allenatore dell’Arsenal riduce tutto a un concetto molto semplice: avere tutti i calciatori disponibili e al massimo della condizione (Conte ne saprebbe qualcosa ndr). Per lui è questo a fare la differenza nei momenti in cui si decide la storia di un club.