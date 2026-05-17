Allegri: “Oggi c’è pressione, però dobbiamo cercare di non avere troppa ansia”

A Dazn, dribbla le domande sulle parole di Cardinale e la lite con Ibra: "Abbiamo lavorato, è un momento importane della stagione e cercheremo di fare risultato"

Max Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il delicato match contro il Genoa. Ecco le sue parole a Dazn.

Allegri su Modric

“Ieri ha fatto allenamento con la squadra, nessuno se lo aspettava. Ha avuto un brutto infortunio, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare.”

Sugli avvenimenti della settimana e la pressione

La partita pesa molto, si è sentito di tutto in questa settimana, la sua lite con Ibra ecc. Come ha tenuto la testa leggera?

Qui glissa:

“Abbiamo lavorato, è un momento importante della stagione, cerchiamo di fare risultato.

Sente la pressione?

“La pressione c’è tutta, però non dobbiamo avere ansia e fretta perché nei primi tempi ultimamente abbiamo fatto male.”