Allegri: “Io allenatore del Napoli? Toglierei la notizia. Sono qui per Galeone”

Le prime parole da allenatore del Napoli in pectore a Sky Sport. È a Pescara per il Premio Galeone: "Lo scorso anno mi scrisse: "mi raccomando che non ti venga la voglia di smettere che non è ancora il momento"

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli. È intervenuto a Sky al Premio Giovanni Galeone. Rideva a trentadue denti ma non ha detto nulla sul Napoli. Anzi ha detto: “Io allenatore del Napoli? Toglierei la notizia. Sono qui per parlare di Galeone“.

Al Premio Giovanni Galeone, a Pescara, Allegri visibilmente commosso. È stato il suo papà calcistico e non solo (la domanda del giornalista di Sky).

Allegri:”È stata una giornata meravigliosa soprattutto perché Pescara, e non ce n’era bisogno, ha dimostrato quanto amava quest’uomo dal punto di professionale e sotto l’aspetto umano. Sono contento di aver partecipato a questa giornata”.

Vi sentivate spesso, gli davi del lei, che cosa ti avrebbe detto in questi giorni?

“Avremmo sorriso, come abbiamo fatto spesso. Mi avrebbe senza dubbio rimproverato su qualcosa. Il suo ricordo lo porto dentro di me. Purtroppo è mancato un po’ troppo presto, è mancato non solo a me ma in tutto il calcio”.

Allegri: “Galeone mi ha insegnato a essere il più scanzonato possibile”

Qual è l’insegnamento che ti ha lasciato?

Allegri: “Essere il più scanzonato possibile, cercare di non perdere l’incoscienza che ha sempre contraddistinto lui nel suo lavoro, nella carriera di allenatore. E questa lezione me la sono portata un po’ dietro”

Hai giocato anche a Napoli con lui. Che cosa ti avrebbe detto oggi che si parla di te come allenatore del Napoli.

“Non lo so, so che a un certo momento lo scorso anno mi ha mandato un messaggio. Mi scrisse: “mi raccomando che non ti venga la voglia di smettere che non è ancora il momento”.

Vuole commentare la notizia che è il prossimo allenatore del Napoli?

“Io toglierei la notizia. Ma no, Sono qui per parlare di Galeone, non di altre cose. Mi sono goduto la giornata, mi godo Pescara un paio di giorni e poi tornerò a casa”.