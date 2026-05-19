Alcaraz salterà anche la stagione su erba: niente Queen’s né Wimbledon

Il suo messaggio su Instagram: "Purtroppo non sono ancora pronto per competere. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile". Aveva saltato anche Roma e il Roland Garros per infortunio al polso

Purtroppo Carlos Alcaraz, dopo aver saltato Roma e il Roland Garros per l’infortunio al polso, salterà anche Queen’s e Wimbledon. A comunicarlo è stato lo stesso Carlos su Instagram.

Il messaggio di Alcaraz

Si legge su Instagram:

“La mia guarigione sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per competere, motivo per cui devo rinunciare alla stagione sull’erba di Queen’s e a Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile!”

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La sua intervista a Vanity Fair

Una settimana fa aveva dichiarato:

“Col tempo capisci di cosa hai bisogno. Ci sono stati momenti in cui non mi sono fermato, non ho staccato la spina, e questo ha fatto sì che non giocassi bene a tennis, o che mi infortunassi. Oltre al fisico, penso che sia altrettanto importante, se non di più, prendersi cura della propria salute mentale. Ci sono molte persone ossessionate, giustamente, dall’aspetto fisico, ma per me è altrettanto importante prendersi cura della propria mente.”

Su Sinner:

“Io e Jannik stiamo dimostrando al mondo che possiamo scendere in campo e dare il massimo, mentre altri cercano di farsi del male a vicenda il più possibile, e fuori dal campo essere due ragazzi che vanno molto d’accordo. Ci aiutiamo a vicenda a dare il meglio di noi. Non c’è bisogno di odiarci solo perché vogliamo la stessa cosa. È pur vero però che quando si compete a questo livello, avere un’amicizia molto stretta è complicato. Ma si può fare e io sono a favore.”