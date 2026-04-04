Zazzaroni: “Conte in Nazionale? Sono cazzate. La Figc non ha i soldi per pagarlo”

Intervenuto a Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha così commentato le voci su un ritorno di Conte in Nazionale.

Le parole di Zazzaroni su Conte

“È bello illudersi e dire cazzate, ma quando leggo di Guardiola o di Conte come ct… Ragazzi, la federazione non ha i fondi per pagare una figura così importante: Conte costa 20 milioni all’anno, Guardiola molto di più. Possiamo raccontarci qualsiasi cosa, ma sono soldi pubblici. Quando fu fatto Antonio con Tavecchio, intervenne la Puma a coprire i costi perché la Figc non poteva permetterselo. Poi Guardiola spende 300-400 milioni l’anno solo per il mercato.”

“Non ho proposte per la presidenza: Malagò sembra il candidato più credibile, ma ha Lotito contro, ve lo dico. Ha anche una parte del Governo contraria, vedremo come andrà.”