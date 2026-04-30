Vincere decine di partite di fila nel tennis è difficilissimo. Sinner lo fa sembrare facile

Non è una cosa che il New York Times dà per scontato: sembra che non si stanchi, ma non è così. Il record inarrivabile è Martina Navratilova: 74 vittorie di fila nel 1984

Non è per niente facile. E’ che Sinner lo fa sembrare facile. Vince – quasi – sempre. E ora sta impegnando gli osservatori del tennis anche da un altro punto di vista: la continuità dell’eccellenza, che è un ramo a parte della leggenda. Il nome di riferimento nel tennis è Martina Navratilova, che nel 1984 vinse 74 partite consecutive. Tra i maschi nessuno è mani andato oltre le 50 vittorie consecutive: il record appartiene a Björn Borg , 49 vittorie nel 1978. Djokovic è arrivato a 43 nel 2011. Ora c’è Sinner, che non perde da febbraio ed è a quota 21 dopo aver battuto Jódar a Madrid. Ma il trend pare proprio il suo, tanto che ad un certo il New York Times ha deciso di parlarne: come si fa a vincere sempre, perdendo una volta ogni morte di Papa?

Sinner sa come si fa

La premessa è che vincere una partita di tennis dopo l’altra è davvero difficile, persino per il numero 1 al mondo. “Ogni giorno hai un avversario diverso e cerchi semplicemente di fare del tuo meglio, di giocare meglio del tuo avversario. Le condizioni sono diverse, anche a seconda degli orari in cui giochi. Ogni avversario è diverso”, dice Sinner.

Spesso, scrive il Nyt, “Sinner non sembra impegnarsi a fondo, anche se in realtà lo fa quasi sempre”. Ormai “gli basta la minima apertura. Qualche colpo da fondo campo affrettato. Una prima di servizio sbagliata. Poi riesce a piazzare un rovescio in profondità nell’angolo che ha cercato di colpire senza successo per diversi game. E l’errore arriva, e dopo pochi minuti è tutto finito, come se stesse semplicemente spingendo una porta aperta”.

E se poi si stanca?

Vincere così tanto ha anche un lato negativo. Sinner sta giocando tantissimo. Comincia a sentirsi stanco. E non è ancora entrato nella fase clou, con Roma-Parigi e poi Wimbledon. “Questa, naturalmente, è la grande sfida nella vita di un tennista professionista. Ogni settimana porta con sé un nuovo torneo. Nel bel mezzo di un torneo, ogni vittoria genera la sfida di ripetersi”.