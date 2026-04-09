Van Dijk: “È difficile da accettare, ma le cose finiscono. Stiamo perdendo troppe partite”

È finita l'era del Liverpool. "Ne abbiamo perse 16 in quest'annata, è inaccettabile. Siamo incostanti ed è deludente, questa è la realtà e anche il mio periodo finirà"

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ritiene che i Reds siano ormai alla fine di un’era e che una nuova generazione debba guidare il club verso il futuro. Il capitano del Liverpool, 34 anni, ha espresso un giudizio durissimo sulla propria forma e ha definito “inaccettabili” le 16 sconfitte subite in questa stagione. Ne ha parlato dopo la sconfitta contro il Paris Saint Germain di un indemoniato Kvara.

Van Dijk: “Ad un certo punto, le cose finiscono”

“Ad un certo punto, le cose finiscono e poi altri devono andare avanti, si spera con successo, ovviamente. È la realtà, la grande realtà, ed è per questo che è così deludente. È molto difficile da accettare. Le cose prima o poi finiscono sempre, compreso il mio periodo a un certo punto. Quindi è la realtà che siamo incostanti. Stiamo perdendo troppe partite. Abbiamo dei buoni momenti, ma non riusciamo a essere costanti in questo senso. Ma c’è stato anche un periodo prima di tutti questi anni positivi, e ne siamo usciti rafforzati come club. Quindi, sta a noi giocatori, e anche ai giocatori laggiù, capire che dobbiamo farcela tutti insieme. Abbiamo bisogno l’uno dell’altro.”

Kvaratskhelia è un mago col gps, in alcune partite ha l’ossessione di un cacciatore

Ne parla così oggi El Paìs:

“Kvaratskhelia ha messo a segno una giocata degna di lui. È qualcosa che solo lui può fare. Entrare in area con il pallone sotto controllo, dribblare Gravenberch tenendo d’occhio il portiere, aspettando che si sbilanci, e poi concludere a rete valutando contemporaneamente la distanza da Konaté e Van Dijk per tracciare il percorso più inaccessibile per gli avversari. Tutto grazie al gps del mago Kvaratskhelia, autore del 2-0, un gol che consolida lo status del Psg come la squadra che gioca meglio in Europa e mette il Liverpool dove si trova da settimane: alle corde. La partita di ritorno ad Anfield potrebbe segnare la fine di un’era d’oro per i Reds”