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Sabatini: “Ho apprezzato la candidatura di Conte a ct, un atto di coraggio”

A Tuttosport: "Il Napoli ci crede e fa bene, guardate con quale sfrontatezza, forza e efficacia è entrato in campo quello che per me è il più grande trequartista italiano, Politano".

Sabatini

As Roma 07/02/2020 - campionato di calcio serie A / Roma-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Walter Sabatini

Il ds Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, dove ha parlato sia della Serie A che finirà tra sette giornate, sia del Napoli che sta provando sull’Inter la rimonta.

Di seguito, alcuni estratti dalla sua intervista.

Le parole di Sabatini

Il campionato è chiuso?

Non è finito naturalmente, si sta direzionando verso una città, ma non possiamo ritenerlo concluso“.

Il Napoli di Conte ha nuova linfa…

Devono provare a credere sino alla fine alla rincorsa. Ma lo faranno, guardate con quale sfrontatezza, forza e efficacia è entrato in campo col Milan quello che per me è il più grande trequartista italiano, Politano. E poi c’è Conte che continuerà a lavorare sodo sicuramente“.

Cosa pensa dell’autocandidatura di Conte a ct?

Non avrei nulla da eccepire. Potrebbe essere sembrata una cosa arrogante, ma io l’apprezzo, è un atto di coraggio in questo momento“.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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