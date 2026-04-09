Sabatini: “Ho apprezzato la candidatura di Conte a ct, un atto di coraggio”

A Tuttosport: "Il Napoli ci crede e fa bene, guardate con quale sfrontatezza, forza e efficacia è entrato in campo quello che per me è il più grande trequartista italiano, Politano".

Il ds Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, dove ha parlato sia della Serie A che finirà tra sette giornate, sia del Napoli che sta provando sull’Inter la rimonta.

Di seguito, alcuni estratti dalla sua intervista.

Le parole di Sabatini

Il campionato è chiuso?

“Non è finito naturalmente, si sta direzionando verso una città, ma non possiamo ritenerlo concluso“.

Il Napoli di Conte ha nuova linfa…

“Devono provare a credere sino alla fine alla rincorsa. Ma lo faranno, guardate con quale sfrontatezza, forza e efficacia è entrato in campo col Milan quello che per me è il più grande trequartista italiano, Politano. E poi c’è Conte che continuerà a lavorare sodo sicuramente“.

Cosa pensa dell’autocandidatura di Conte a ct?

“Non avrei nulla da eccepire. Potrebbe essere sembrata una cosa arrogante, ma io l’apprezzo, è un atto di coraggio in questo momento“.