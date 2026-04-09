Sabatini: “Ho apprezzato la candidatura di Conte a ct, un atto di coraggio”
A Tuttosport: "Il Napoli ci crede e fa bene, guardate con quale sfrontatezza, forza e efficacia è entrato in campo quello che per me è il più grande trequartista italiano, Politano".
Il ds Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, dove ha parlato sia della Serie A che finirà tra sette giornate, sia del Napoli che sta provando sull’Inter la rimonta.
Di seguito, alcuni estratti dalla sua intervista.
Le parole di Sabatini
Il campionato è chiuso?
“Non è finito naturalmente, si sta direzionando verso una città, ma non possiamo ritenerlo concluso“.
Il Napoli di Conte ha nuova linfa…
“Devono provare a credere sino alla fine alla rincorsa. Ma lo faranno, guardate con quale sfrontatezza, forza e efficacia è entrato in campo col Milan quello che per me è il più grande trequartista italiano, Politano. E poi c’è Conte che continuerà a lavorare sodo sicuramente“.
Cosa pensa dell’autocandidatura di Conte a ct?
“Non avrei nulla da eccepire. Potrebbe essere sembrata una cosa arrogante, ma io l’apprezzo, è un atto di coraggio in questo momento“.