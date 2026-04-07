Petrucci sponsorizza Mancini: “L’ultimo ct che ha vinto qualcosa e sa parlare anche di altri sport”

Il presidente della Federazione italiana pallacanestro ed ex presidente Coni Gianni Petrucci, in un’intervista al Corriere della Sera , ha parlato di quale ct vorrebbe per la Nazionale italiana per ripartire dopo il terzo Mondiale consecutivo saltato. Per Petrucci, Roberto Mancini sarebbe il commissario tecnico ideale.

Petrucci sponsorizza il ritorno di Mancini

“Vorrei ricordare che l’ultimo che ha vinto qualcosa in azzurro è Roberto Mancini. Sorrido quando leggo che si è lasciato male con la Federazione, ma gli altri mica se ne sono andati con gli applausi. Punterei su chi ha vinto e Roberto lo ha fatto. Poi mi piace perché amo gli allenatori che parlano di argomenti diversi dal loro sport. Con Mancini si parla di tutto. Un po’ come gli allenatori che ho scelto nel basket. Ma non voglio un ct che vada in tv e pensi di essere Einstein“.