Osimhen denunciato da Mercedes: non avrebbe pagato le rate del leasing dell’auto

Che Osimhen sia una testa calda non lo scopriamo di certo oggi: lo era a Napoli e lo è al Galatasaray e probabilmente lo sarà per sempre. Adesso ne ha combinata un’altra. Stavolta il fatto riguarda la sua passione per i motori. Ne parla il Corriere della Sera.

Osimhen denunciato da Mercedes: i dettagli

Riporta il Corsera:

A presentarsi dai carabinieri della stazione Crescenzago, in via Padova, è stato il legale rappresentante di Mercedes Benz financial services Italia. Che ha sporto denuncia nei confronti del calciatore per appropriazione indebita. «Osi» non avrebbe pagato il programma di rate concordato nel 2023 per mettersi alla guida di una «Gle» ibrida. E, a fine contratto, non avrebbe nemmeno restituito il veicolo. Il debito del calciatore nei confronti della finanziaria della casa di Stoccarda ammonterebbe a 90 mila euro. Di fatto, quasi l’intero valore dell’auto, non saldata, né riportata indietro.