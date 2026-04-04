Quando hai Anguissa, De Bruyne, Lobotka e McTominay, come fai a non schierarli?

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport esalta la qualità del centrocampo azzurro, guidato da quattro talenti di livello assoluto.

Un quartetto che accende entusiasmo e riflessioni nelle scelte di Antonio Conte, tra certezze tecniche e ultimi dubbi di formazione.

Anguissa, De Bruyne, Lobotka e McTominay, impossibile lasciarli fuori

Antonio Giordano, affascinato, scrive per la Gazzetta dello Sport:

“Basta lanciare uno sguardo in mezzo al campo, seguirli (anche distrattamente) e avvertirne il magnetismo del fascino: Anguissa, De Bruyne, Lobotka, McTominay, sistemati così in rigorosissimo ordine alfabetico, fanno venire l’acquolina in bocca e non c’è verso di ignorarlo mentre corrono leggeri e palleggiano deliziosamente.

È il calcio, bellezza, verrebbe da sussurrare, e forse val la pena di rimetterli tutti assieme, ‘catalogandoli’ dentro qualcosa che si chiami schema mentre invece qui si parla di talenti tout court. E comunque pazienza, (forse) giocano loro, perché quando mancano due giorni ancora al Milan qualche dubbio conviene tenerselo.

Ma ci sono, stanno bene, qualcuno ammaccato nel morale (Lobotka fuori dal Mondiale), qualche altro rinfrescato (Anguissa, che si è allenato bene) e poi De Bruyne e McTominay ispirati, autorevoli come natura li ha fatti. Perché rinunciarci, avendoli?”

Altre piccole riflessioni

E magari, pensierini della sera di Conte:

“Tutto ruota intorno ai Fab Four, o ai fantastici quattro o come può intrigare definirli: poi, con rispetto assoluto, il resto è prevedibile. Magari un ballottaggio in difesa, visto che Juan Jesus sta bene e può candidarsi al ruolo di ‘braccetto’ di sinistra al posto di Olivera, che invece in quella posizione viene adattato.

Una riflessione su Politano, che dalla Nazionale è tornato svuotato d’emozioni (com’è giusto che sia), e anche su Spinazzola (che vive, come Buongiorno e come Meret, la stessa situazione di disagio).

In porta, Milinkovic-Savic sta in evidente vantaggio; in difesa, da destra a sinistra, Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; e sugli esterni ballottaggi: da una parte Politano o Mazzocchi e dall’altra Gutierrez o Spinazzola, magari Olivera, dipende dall’umore e anche dalla gamba“.