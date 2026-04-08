Hojlund è guarito e ci sarà contro il Parma (Ansa)
Restano ancora fuori gli infortunati Neres, Rrahmani, Vergara e Di Lorenzo. Il capitano sta recuperando dopo l'intervento al piede e dalla prossima settimana potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Lukaku ancora separato in casa.
La squadra di Conte vuole continuare la serie di cinque vittorie consecutive, l’ultima lunedì contro il Milan, con lo scopo di raggiungere i sette successi dello scorso anno, che portò il Napoli a vincere lo scudetto.
Agenzia Ansa lancia qui la notizia sul rientro di Rasmus Hojlund:
“Domenica torna in campo anche Hojlund, guarito dal problema allo stomaco e pronto a cercare di nuovo andare a rete. La panchina ora offre alternative anche se restano ancora fuori gli infortunati Neres, Rrahmani, Vergara e Di Lorenzo. Il capitano sta recuperando dopo l’intervento al piede e dalla prossima settimana potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, puntando a riuscire a recuperare per andare in panchina contro la Lazio il 18 aprile. Fuori anche Lukaku, che resta per sua scelta a fare gli allenamenti in Belgio e il Napoli lo attende al suo ritorno, probabilmente nella settimana dopo il match di domenica. Per l’attaccante belga ci sarà una multa e anche un confronto con i dirigenti del club e il tecnico Conte, storicamente suo amico ma che non lo cita da quando si è spezzato il legame con la società.”