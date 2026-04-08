Hojlund è guarito e ci sarà contro il Parma (Ansa)

La squadra di Conte vuole continuare la serie di cinque vittorie consecutive, l’ultima lunedì contro il Milan, con lo scopo di raggiungere i sette successi dello scorso anno, che portò il Napoli a vincere lo scudetto.

Agenzia Ansa lancia qui la notizia sul rientro di Rasmus Hojlund:

“Domenica torna in campo anche Hojlund, guarito dal problema allo stomaco e pronto a cercare di nuovo andare a rete. La panchina ora offre alternative anche se restano ancora fuori gli infortunati Neres, Rrahmani, Vergara e Di Lorenzo. Il capitano sta recuperando dopo l’intervento al piede e dalla prossima settimana potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, puntando a riuscire a recuperare per andare in panchina contro la Lazio il 18 aprile. Fuori anche Lukaku, che resta per sua scelta a fare gli allenamenti in Belgio e il Napoli lo attende al suo ritorno, probabilmente nella settimana dopo il match di domenica. Per l’attaccante belga ci sarà una multa e anche un confronto con i dirigenti del club e il tecnico Conte, storicamente suo amico ma che non lo cita da quando si è spezzato il legame con la società.”