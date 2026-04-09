Maguire: “Ho visto tanti giocatori arrivare in questo club e non riuscire a reggere la pressione dello United”

Al Guardian: "Penso che molti preferiscano chiudere il capitolo prima e ripartire altrove. Credo che alcuni siano stati spezzati prima del tempo.”

Harry Maguire, in un’intervista al Guardian, ha parlato delle difficoltà vissute al Manchester United, sostenendo che la pressione di Old Trafford avrebbe “spezzato” molti ex compagni incapaci di reggerla.

Il difensore inglese ha poi ripercorso la sua carriera in rossonero, tra momenti difficili, perdita della fascia da capitano e il mancato addio nel 2023, dopo il trasferimento sfumato al West Ham

Maguire più forte o solo fortunato?

Maguire ha dichiarato che il suo atteggiamento tranquillo e la capacità di non ascoltare le critiche esterne lo hanno aiutato a superare le difficoltà e a tornare un giocatore importante per il club.

“Vedo molti giocatori arrivare in questo club e francamente è troppo grande per loro. Gli occhi su di te, la pressione, l’analisi. Ogni gol subito è colpa di qualcuno. Ci sono ex giocatori che parlano continuamente: fa parte del gioco in questo club.”

Alla domanda se queste esperienze avrebbero potuto “spezzare” giocatori più deboli, ha risposto:

“Probabilmente sì. Penso che molti preferiscano chiudere il capitolo e ripartire altrove. Credo che alcuni siano stati spezzati prima del tempo. Si è arrivati a un punto così basso, tra prese in giro e abusi – se vogliamo chiamarli così – che poteva andare solo in un modo.”

Maguire è stato sempre presente da quando Michael Carrick ha preso la guida ad interim a metà gennaio, contribuendo alla risalita del club fino al terzo posto e alla lotta per la Champions League. Ritiene che il Manchester United sia sulla strada giusta per tornare ai vertici del calcio inglese.

“Se la prossima stagione faremo le giuste scelte di mercato e continueremo su questa traiettoria, non ci sono limiti a dove possiamo arrivare. Dobbiamo essere in grado di lottare per i grandi trofei.”

Maguire spera anche di far parte della nazionale inglese di Thomas Tuchel per il prossimo Mondiale e si dice pronto a dare il suo contributo.

“Voglio esserci a tutti i costi, qualunque ruolo mi venga chiesto. Credo ancora di essere uno dei migliori difensori al mondo in entrambe le aree. Non penso che sia in discussione. Posso essere utile anche a partita in corso, per difendere un vantaggio o recuperare una gara. Posso ancora avere un ruolo importante.”