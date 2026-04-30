L’intervista a Belve di Brignone è saltata per le frasi su Goggia

Lo staff di Brignone ha chiesto alla Fagnani di tagliare quelle parti d'intervista, con risposte poco gradite. La giornalista si è opposta e allora è saltato tutto

La sciatrice campionessa olimpica e del mondo Federica Brignone aveva rilasciato qualche settimana fa un’intervista a Belve, il programma tv in onda il martedì su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Tuttavia, l’intervista, registrata, non è mai andata in onda e non sarà trasmessa, poiché la Fagnani ha concluso la stagione delle interviste alle celebrità. Il motivo della mancata messa in onda potrebbe riguardare la collega e connazionale di Brignone, ovvero Sofia Goggia.

L’intervista mancata di Brignone a Belve riguarda Goggia

Secondo quanto riportato da Fanpage, ci sarebbero stati dei tagli all’interno dell’intervista richiesti dallo staff della sciatrice e ai quali la giornalista e conduttrice di Belve si sarebbe opposta, poiché rilevanti ai fini della resa del contenuto. Si sarebbe dunque deciso, di comune accordo, di annullare la messa in onda.

Ma il settimanale Chi ha aggiunto che questi passaggi poco graditi riguarderebbero il rapporto di odi et amo con la sua storica rivale Goggia. Le frizioni tra le due non sono state nascoste, ma c’è stato sempre rispetto sportivo, come accaduto alle Olimpiadi di Milano-Cortina in cui Brignone ha espresso il suo sincero dispiacere per l’uscita in superG della collega che a sua volta si è complimentata per i successi della 35enne.