Marca: "È certo che il Madrid, con Mbappé, è lontano dai top club europei, che fino a poco tempo fa dominava con una superiorità incontrastabile"

Il Real Madrid potrebbe chiudere la stagione con 0 tituli: non succedeva da 5 anni. L’analisi di Marca.

Il Real Madrid verso lo spettro dei 0 titoli

Si legge su Marca:

Il Real Madrid punta a una stagione senza titoli, qualcosa che non succede dalla stagione 20-21.

La stagione 25-26 potrebbe entrare nella storia nera del Madrid, che non chiude un anno senza titoli dal 2020-21, durante il secondo periodo di Zinedine Zidane sulla panchina del club del Bernabéu. Quel Madrid, in un corso segnato dalla pandemia, fu secondo in Liga (vinta dall’Atlético) e arrivò almeno alle semifinali di Champions League, dove fu eliminato dal Chelsea. Negli altri tornei di coppa, il rendimento fu pessimo: sconfitta in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic e Ko al primo turno di Coppa del Rey contro l’Alcoyano.

Mbappé nel mirino

La possibilità di una stagione senza titoli mette sotto i riflettori l’intera rosa, con particolare attenzione per le grandi stelle, e con un ruolo principale per Kylian Mbappé. L’attaccante internazionale francese è stato ingaggiato dal Madrid per avvicinarsi al suo grande obiettivo collettivo, la Champions League, ma né in questa stagione né in quella precedente il Madrid è stato vicino a poter alzare il trofeo. In attesa di ciò che potrà succedere nella partita di ritorno a Monaco (mercoledì prossimo), è certo che il Madrid, con Mbappé, è lontano dai top club europei, che fino a poco tempo fa dominava con una superiorità incontrastabile.