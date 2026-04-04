Gasperini: “La crisi del calcio italiano? Da rifondare l’intero sistema”

Il primo anno, di solito, serve per gettare le basi. Sente di averlo fatto?

“Facciamoli alla fine questi conti. Per ora posso dire di essere molto contento di come stiano andando le cose. Lo sono per la fiducia che ho conquistato con gran parte della tifoseria e dal rapporto che ho con la squadra. E’ sempre la squadra che ha la priorità su tutto”.

Quanto peserà per domani l’aspetto psicologico sui singoli post disfatta della Nazionale?

“In modo diverso riguarda un po’ tutti, non solo noi, l’Inter e gli italiani. La forza dei professionisti è guardare sempre avanti, e domani entrambe ci giochiamo tanto. I margini di errore sono sempre minori. Con alti e bassi, la squadra è stata sempre presente. Siamo in volata, allacciamo i pedali e facciamo il massimo. Al di là della Nazionale, domani pensiamo alla Roma”.

È contento anche del rapporto con la società?

“Ho un rapporto schietto e aperto. E condiviso. Io provo a portare le mie idee per soddisfare le richieste della proprietà. Per me è un’esperienza fantastica, chiaramente in mezzo ad alcune difficoltà. Il mio obiettivo è sempre migliorare la squadra”.

Sarà sempre lei l’allenatore della Roma il prossimo anno?

“Beh me lo auguro… (ride, ndr). Intanto giochiamo con l’Inter”.

Si aspettava di più da Zaragoza?

“Indubbiamente sì. Ci aspettavamo accelerazioni, ma a gennaio non è mai facile. Speriamo che ora posso portare quello che crediamo possa dare”.

È convinto come il primo giorno o ancora di più?

“Il calcio è una bella scuola di vita, ti insegna a perdere o a non esaltarti troppo. L’importante è sempre la voglia di migliorarti”.

Tra i discorsi che potrebbero cambiare con o senza Champions c’è anche Malen?

“Ha sicuramente convinto tutti, poi chiaro che ci saranno delle valutazioni economiche. Penso cha la Roma sia una bella squadra, non da smantellare ma da migliorare. Ho sentito anche qualche critica, che con questo gruppo fai massimo 5-6 posto, ma occhio che con un altro magari dai 11-12 posto. È un gruppo compatto, da completare”.

Si è parlato che a fine anno Bruno Conti non sarà più nella Roma… Cosa ne pensa lei delle bandiere nei club?

Smentita della società sull’addio di Conti. Gasp aggiunge: “Posso solo dire che Bruno Conti era un grande idolo”.