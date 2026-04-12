Conte-Stellini a Parma: “Mettiamo Mazzocchi!” – “No, Elmas ha più gol ed è migliore nello stretto”
Lo riporta Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn. Il tecnico del Napoli preferiva l'esterno, mentre Stellini ha pensato al cambio offensivo. Alla fine, sono entrati entrambi (fuori anche De Bruyne)
È il 72esimo di Parma-Napoli, al Tardini il risultato è bloccato sull’1-1. Conte e Stellini sono a colloquio, Riccardo Mancini (telecronista per la gara insieme alla seconda voce Dario Marcolin), chiede a Giovanni Barsotti – bordocampista – di raccontare il colloquio tra Conte e Stellini a bordocampo per comprendere chi sarà il prossimo a entrare nel Napoli dopo Alisson, Beukema e Giovane. Questo il suo mini-report:
“Conte e Stellini sono a colloquio da tempo, sono indecisi. Conte vorrebbe inserire Mazzocchi, mentre Stellini gli ha detto di no: preferirebbe Elmas, che è più bravo nello stretto e ha più gol”
Poi, alla fine, sono usciti sia Politano che De Bruyne e sono entrati sia Elmas che Mazzocchi.