Carvajal e altri sei calciatori indagati nel contrabbando di orologi di lusso

Si legge su Ansa: "Altri nomi sono quelli di David Silva, Lo Celso, Thomas Partey (ex Atletico Madrid), l'ex capitano del Chelsea Azpilicueta. I modelli di lusso sarebbero stati acquistati per eludere l'Iva"

In Spagna è esploso un nuovo caso giudiziario che coinvolge alcuni calciatori di primo piano: un’inchiesta avviata da un giudice di Andorra ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sette giocatori (tra cui Carvajal, Lo Celso, Thomas Partey ndr) sospettati di aver acquistato orologi di lusso attraverso un sistema organizzato per evitare il pagamento dell’Iva. Al centro dell’indagine c’è una rete basata sul trasferimento separato di beni e documenti per aggirare i controlli doganali. I calciatori attualmente sembrerebbero avere un ruolo secondario nel meccanismo.

Orologi di lusso e contrabbando, indagati Carvajal e altri calciatori (Ansa)

Così si legge su Ansa:

“Un giudice di Andorra ha iscritto nel registro degli indagati sette calciatori, tra i quali Daniel Carvajal e David Silva, per presunto contrabbando legato all’acquisto di orologi di lusso. […] Oltre al difensore del Real Madrid, figurano tra gli indagati anche Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Partey (Villareal), Cesar Azpilicueta (Sevilla) e Joan Bernat (Eibar).

[…] Secondo gli atti, i calciatori avrebbero acquistato modelli di alta gamma, soprattutto Rolex e Patek Philippe, attraverso una rete che mirava a eludere il pagamento dell’Iva. […] In alcuni casi, gli oggetti venivano spediti senza fattura. Le cifre contestate sono elevate: Partey avrebbe speso oltre 400mila euro per tre orologi, Bernat circa 367mila e Silva quasi 300mila. Carvajal risulta aver acquistato un Rolex Daytona da 64.800 euro nel 2021. L’inchiesta resta aperta e mira a chiarire il ruolo dei calciatori nella presunta rete di contrabbando, considerati al momento figure secondarie rispetto agli organizzatori del sistema”.