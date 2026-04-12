Buongiorno colpisce il pallone col braccio (larghissimo) in area: per Marelli non c’è rigore
È successo a 10 minuti dalla fine. A Dazn: "È palla inattesa, il rimpallo causato da Spinazzola è troppo ravvicinato nonostante il volume del corpo sia aumentato dal braccio"
A pochi secondi dall’ottantesimo minuto di Parma-Napoli, su un lancio dalla difesa gialloblù Spinazzola pizzica un pallone in area di rigore, il quale rimbalza sul braccio (larghissimo) di Buongiorno a distanza ravvicinatissima. Tutto il Tardini urla al rigore, Di Bello da subito con certezza ammette il tocco di braccio ma con ampi gesti fa segno di no. Effettivamente, il braccio aumentava nettamente il volume del corpo ma è stato valutato come il noto “pallone inatteso”, un rimpallo ravvicinato che non può essere punibile. Ne ha parlato così anche Marelli, esperto arbitrale per l’emittente Dazn.
Marelli: “Braccio largo, ma si tratta di pallone inatteso su Buongiorno”
“Effettivamente il braccio è largo, ma l’arbitro e il Var l’hanno interpretato come un pallone inatteso, poiché la distanza era troppo ravvicinata per essere punibile effettivamente”