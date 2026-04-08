Bosnia-Italia, il foglietto dei rigoristi rubato a Donnarumma messo all’asta (Sky Sport)

Donnarumma infatti sarebbe riescito a sottrarre quello di Vasilj e a distruggerlo in un momento di ira (dopo aver visto l’avversario esultare in seguito all’errore di Pio Esposito), scatenando proteste e tensione in campo. Pochi istanti dopo però la situazione si ribalta. Nel caos generale, il portiere italiano non trova il proprio foglio con le informazioni sui tiratori bosniaci. Se ne era appropriato un giovane raccattapalle , che approfittando della confusione l’aveva recuperato vicino all’asciugamano di Donnarumma per poi farlo sparire senza farsi notare”.

Afan l’eroe e il foglietto all’asta

Spiega Sky Sport:

“Lui ha voluto sottolineare di essersi comportato in quel modo in “risposta” al gesto di Donnarumma, che poco prima aveva strappato gli appunti del collega. Una storia, quella di Afan, che ha iniziato a rimbalzare sui social, tanto che in molti hanno proposto più o meno ironicamente di portarlo… ai Mondiali, come mascotte. Ma non è tutto. Perché lo stesso ragazzo ha fatto sapere di aver intenzione di mettere all’asta (con finalità benefiche) il prezioso foglio sottratto a Donnarumma”.

Ha dichiarato il ragazzo alla tv bosniaca:

“Quando ho preso questo foglio, Donnarumma si è buttato a sinistra tutte e cinque le volte… ha tentato la fortuna, ha dovuto andare un po’ ad intuito. Era molto deluso e arrabbiato, ha preso l’asciugamano e quando ha visto che non c’era più il foglio lo ha cercato… ma non è riuscito a trovarlo. Quando sono tornato a casa dopo la partita con l’Italia, ho mostrato il foglietto a mio padre. Insieme, abbiamo deciso di metterlo all’asta e di devolvere tutto quello che ricaveremo dalla vendita in beneficenza”.