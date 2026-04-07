Abete: “Conte è un allenatore di primissimo livello”

Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è stato intercettato dai microfoni de La Stampa, a margine dell’iniziativa “Vinciamo insieme – Il calcio digitale come strumento di inclusione sociale”, svoltasi presso il Palazzo della Regione Piemonte

Le parole di Abete

Sulla candidatura a presidente della Figc:

“Naturalmente queste situazioni verranno analizzate approfonditamente, come è giusto che avvenga. Tutte le componenti stanno osservando attentamente gli sviluppi nel loro ambito, così da avere chiara la percezione dei bisogni dei soggetti che rappresentano, perché altrimenti si rischia di promuovere più le proprie posizioni che non quelle di chi si rappresenta. È evidente, però, che bisogna partire dai contenuti e non dai nomi, perché si richiede un progetto capace di ripristinare un livello di competitività che si è perso. Personalmente, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno.”

Su Conte

“Devo dire che, per quanto fatto in Nazionale, ha operato bene, perché la nostra squadra agli Europei era competitiva; siamo stati eliminati ai rigori. Conte è un allenatore di primissimo livello, ma non serve che lo sottolinei io.”

Sull’ipotesi commissariamento della Figc

“Le norme prevedono che il commissariamento sia possibile solo in caso di cattiva gestione amministrativa, non per risultati sportivi negativi. Il commissariamento può rappresentare una soluzione qualora, dopo le elezioni, nessuno riuscisse a ottenere il 51% dei voti, come accadde quando si candidarono Tomasi, Gravina e Cosimo Sibilia. Inoltre, il commissario, così come il Consiglio federale, deve confrontarsi con le componenti: nulla cambierebbe.”