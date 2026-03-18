Vinicius è tornato il calciatore stile “martello pneumatico”, con Arbeloa segna e corre di più (As)

Il tecnico ha puntato su di lui, rendendolo un titolare indiscutibile. E il brasiliano lo ha ripagato rendendosi decisivo nelle due sfide col City.

Vinicius Jr sembra essersi ritrovato, e molti dei meriti vanno anche al suo neo-tecnico Arbeloa. Con Xabi Alonso, infatti, l’attaccante del Real Madrid aveva segnato solo 7 gol in 34 partite. Ieri ha fatto doppietta contro il Manchester City, eliminando il club inglese dalla Champions.

As scrive:

Tutto si riassume in una frase: “Questo Vinicius sì che è il mio Vinicius”. Un estratto di una citazione che non ha bisogno di contesto. Il Dna di un calciatore stile martello pneumatico: che va, va, va e poi riparte ancora. Che lascia senza parole e fa parlare. Che torna a essere sé stesso. E in questa evoluzione, Arbeloa ha molta responsabilità. Aver recuperato Vinicius sarà una delle sue medaglie, comunque finisca la stagione. È cresciuto, e di molto. In 34 partite con Xabi Alonso ha segnato appena 7 gol. Ma con Arbeloa ha iniziato a ritrovarsi. In 16 partite, 9 gol. Vinicius ha lasciato Manchester come il giocatore che ha tirato di più (7), quello con più conclusioni in porta (3), oltre a un 90% di precisione nei passaggi nell’ultimo terzo di campo.

È un dato di fatto che Arbeloa abbia puntato su di lui con convinzione: è rimasto un titolare indiscutibile, giocando sempre 90 minuti. Bingo. Fino a diventare decisivo nella sfida in cui molti, se non tutti, davano per morto il Madrid. Assist all’andata contro il City; doppietta al ritorno. Vinicius è tornato.