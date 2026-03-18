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Vinicius è tornato il calciatore stile “martello pneumatico”, con Arbeloa segna e corre di più (As)

Il tecnico ha puntato su di lui, rendendolo un titolare indiscutibile. E il brasiliano lo ha ripagato rendendosi decisivo nelle due sfide col City.

vinicius

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior reacts during the UEFA Champions League football match between Manchester City and Real Madrid at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on February 11, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Vinicius Jr sembra essersi ritrovato, e molti dei meriti vanno anche al suo neo-tecnico Arbeloa. Con Xabi Alonso, infatti, l’attaccante del Real Madrid aveva segnato solo 7 gol in 34 partite. Ieri ha fatto doppietta contro il Manchester City, eliminando il club inglese dalla Champions.

As scrive:

Tutto si riassume in una frase: “Questo Vinicius sì che è il mio Vinicius”. Un estratto di una citazione che non ha bisogno di contesto. Il Dna di un calciatore stile martello pneumatico: che va, va, va e poi riparte ancora. Che lascia senza parole e fa parlare. Che torna a essere sé stesso. E in questa evoluzione, Arbeloa ha molta responsabilità. Aver recuperato Vinicius sarà una delle sue medaglie, comunque finisca la stagione. È cresciuto, e di molto. In 34 partite con Xabi Alonso ha segnato appena 7 gol. Ma con Arbeloa ha iniziato a ritrovarsi. In 16 partite, 9 gol. Vinicius ha lasciato Manchester come il giocatore che ha tirato di più (7), quello con più conclusioni in porta (3), oltre a un 90% di precisione nei passaggi nell’ultimo terzo di campo.

È un dato di fatto che Arbeloa abbia puntato su di lui con convinzione: è rimasto un titolare indiscutibile, giocando sempre 90 minuti. Bingo. Fino a diventare decisivo nella sfida in cui molti, se non tutti, davano per morto il Madrid. Assist all’andata contro il City; doppietta al ritorno. Vinicius è tornato.

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