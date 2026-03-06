Vincere contro il Napoli per D’aversa sarebbe un miracolo e forse anche un contratto (Tuttosport)
Fare bene al Toro potrebbe permettergli di trovare più facilmente un nuovo contratto a fine campionato, o convincere Urbano Cairo a confermarlo.
Tuttosport scrive oggi che una vittoria del Torino di D’Aversa contro il Napoli sarebbe un miracolo:
una vittoria al Maradona avrebbe il sapore quantomeno dell’impresa, anche perché permetterebbe alla formazione granata di mettersi al sicuro dalla zona retrocessione, considerato che domenica andrà in scena lo scontro diretto Lecce-Cremonese
Ma il punto focale di questa sera è lo scontro con Conte dal momento che non è ancora riuscito a batterlo
Agli eventuali calcoli per la salvezza D’Aversa penserà però solamente questa sera, dopo il triplice fischio, ora la sua testa è occupata da altre riflessioni, dal come fare lo sgambetto all’amico Antonio Conte.
C’è in ballo anche il futuro di D’Aversa
