Vergara fuori almeno un mese (Sky Sport)

Brutte notizie per Antonio Vergara. Sky Sport informa che starà fuori almeno un mese. La lesione distrattiva della fascia plantare al piede sinistro è un guaio mica da ridere. Un mese fuori non è affatto poco. Per fortuna il Napoli sta ritrovando i suoi calciatori, tra De Bruyne, Anguissa e si spera anche McTominay.

Oggi avevamo scritto:

Il Napoli ha comunicato ufficialmente l’entità dell’infortunio di Antonio Vergara, uscito al termine del primo tempo del match contro il Torino.

Infortunio Vergara, ecco il responso degli esami

Si legge sul sito del Napoli:

Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.