Valdano: “la Premier è diventata un calcio sempre più fisico, con i calci d’angolo trasformati in calci di rigore”

Secondo El País, sottovalutare il Real Madrid è sempre un rischio. Dopo una serie di delusioni, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, regalando una serata indimenticabile contro il City. Jorge Valdano sottolinea come Valverde, con corsa, forza e tecnica, abbia fatto la differenza, mostrando che la Liga sa unire efficacia e bellezza in campo.

Scrive il quotidiano spagnolo:

“Sottovalutare il Real Madrid è una cattiva idea. Questa volta il colpo sul tavolo è stato enorme, perché non ce lo aspettavamo. Ci aggrappavamo a cose di ordine antico: all’impegno storico, ai valori essenziali in cui abita l’identità. E deve essere vero che in tutto ciò c’è un potere segreto.

Abbiamo avuto un’altra prova dell’illogicità del calcio e della logica del Real Madrid. Da questa miscela, provocata dai folli fuori dal campo e da quelli dentro, nascono serate indimenticabili. La squadra arrivava da grandi delusioni. Il fondo della sfortuna sembrava non avere fine: costruzione della rosa discutibile, infortuni interminabili, risultati deludenti… Tuttavia, è emersa una virtù ammirevole: la squadra non si è lasciata attraversare dalla paura”.

Valverde trascina il Real Madrid

Jorge Valdano scrive per il Pais:

“Non è la prima volta che il City si sente intimidito dall’ambiente. Ma questa volta è successo qualcosa di sorprendente. Pep Guardiola, un genio che ci ha insegnato a pensare sempre al gioco prima che ai gol, di solito riempie il campo di centrocampisti per esercitare un dominio talvolta eccessivo. Secondo questa logica, i gol sono una conseguenza. Se li consideriamo unico obiettivo, sbagliamo tempi e percorsi“.

Attenzione alla Liga

Valdano conclude dicendo la sua:

“I successi netti di Madrid e Atlético, più il pareggio all’ultimo minuto del Barça, rafforzano la Liga. In questa prima giornata, la Premier ha subito un piccolo disastro: due pareggi e tre pesanti sconfitte.

Non discuto la competitività della Premier. È un campionato impegnativo che garantisce partite intense. Ma non sembra un paese che ami un calcio differente, artistico. Sempre più giocatori fisici, rientrano le marcature personali che credevamo dimenticate e c’è uno sforzo costante di trasformare i calci d’angolo come se fossero rigori…

Forse farebbero bene a guardare alla Liga, che non dimentica l’efficacia né scarta la bellezza”.