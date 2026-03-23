Dei tre, Conte è il miglior allenatore in queste situazioni (Sky Sport)

Più di Allegri e Chivu. "Ha la capacità di entrare nella testa dei calciatori. Racconterà loro che nessuno ha mai vinto due scudetti di fila a Napoli e possono entrare nella storia"

Tra Chivu, Allegri e Conte, Conte è il miglior allenatore in queste situazioni (Sky Sport)

A Sky Sport si discute ovviamente della lotta scudetto che si è riaperta, con l’Inter che ha sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli a otto giornate dalla fine del campionato. Alla prossima – dopo la pausa per la Nazionale – si giocheranno Inter-Roma e Napoli-Milan.

Nello studio di Sky Sport ne discutono i giornalisti Leo Di Bello e Riccardo Gentile.

Di Bello: “Non è detto che chi sta dietro le vincerà tutte”.

Gentile: “Il Napoli ha un calendario migliore, Napoli-Milan è un po’ la partita della verità, è un po’ per la serie “fuori i secondi”.

Di Bello: “Però anche il Napoli ha il Como alla 35esima”.

Gentile: “Però ha recuperato calciatori di un certo livello che sono malati e soprattutto in queste situazioni qui ha l’allenatore migliore dei tre secondo me dal punto di vista della capacità di creare quella missione che dura queste poche giornate. Riesce a entrarti in testa. Non che Allegri non sia capace, assolutamente, lo è. Ma Conte in questo è quasi il numero uno”.

Di Bello: “Sì perché ti racconta il fatto che il Napoli se dovesse vincere il secondo scudetto di fila, è una cosa mai accaduta nella storia del calcio italiano per il Napoli e sarebbe un risultato che entrerebbe di diritto nella storia. Conte ha questo tipo di credibilità di messaggio che lancerà allo spogliatoio dopodiché io dico che quello che sta facendo Max Allegri al Milan va sottolineato due volte con l’evidenziatore. Perché, ritorno sul tema, contro il Torino Leao non c’era per infortunio, Pulisic continua a essere al 30%, è decisamente relativo il contributo di Fullkrug e Nkunku, e tocca trovare il gol degli altri. Alla 30esima il Milan ha gli stessi punti che aveva scorso anno alla fine del campionato: 63”.