TonyPitony: “Quando mi chiedono che squadra tifi, rispondo “tutto tranne la Juve” perché abbraccia il 70% del nostro Paese”

TonyPitony è un volto nuovo del panorama musicale italiano, che in un anno ha saltato molte tappe fino ad approdare sul palco di Sanremo per la serata duetti con con Ditonellapiaga. Siracusano, classe 1996, di recente TonyPitony ha rilasciato un’intervista al podcast “Jeantoneria“, durante la quale ha parlato anche di calcio, confessando per quale squadra di calcio tifa.

Che squadra tifa TonyPitony

“Sono stato tifoso di calcio fino ad un certo punto, fino ai miei 20 anni circa. Ho tifato Fulham, perché ho vissuto a Londra. Un mio amico mi portò a vedere Fulham-Bristol al Craven Cottage (lo stadio del Fulham, ndr), che è una vera bomboniera. Tutti bevevano come dei pazzi, c’era un delirio ed è stato proprio bello vivere il calcio in quel modo, stare lì, stare bene insieme al di là della partita. Mi divertii tantissimo, poi però ho abbandonato questa passione. Sono tre anni che ormai non seguo niente e non ho idea.

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“Tutto tranne la Juve”

Fingo antipatia per la Juventus, per sentito dire… Quando mi chiedono che squadra tifi, rispondo “tutto tranne la Juve” perché abbraccia il 70% del nostro Paese, ma lo dico solo per dire…”