Tifoso del Barcellona sbaglia St James’ Park e finisce a vedere una partita di terza divisione inglese

Un tifoso del Barcellona in Inghilterra per vedere la sfida contro il Newcastle si è ritrovato, incredibilmente, a seguire una partita di terza divisione inglese. L’uomo aveva programmato di assistere al match di Champions League a St James’ Park, ma invece ha inserito lo stesso nome nel navigatore e si è diretto verso lo stadio dell’Exeter City, nel Devon, a circa 450 km di distanza.

L’Exeter City milita nella League One e quella sera affrontava il Lincoln City, perdendo 1-0. Solo ai tornelli il tifoso si è accorto dell’errore, ma il personale del club lo ha aiutato procurandogli un biglietto per assistere comunque alla partita.

Il club ha raccontato l’accaduto sui social:

“Uno dei nostri volontari è venuto in ufficio per informarci che questo tizio si era presentato aspettandosi di vedere il Barcellona. Il suo inglese non era ottimo, ma da quanto abbiamo capito, era arrivato da Londra. La mia ipotesi è che avesse inserito St James Park nel telefono e poi avesse semplicemente seguito le indicazioni da lì. Era piuttosto deluso e un po’ imbarazzato. Così, gli abbiamo procurato un biglietto e ha potuto guardare una partita al vero St James Park. Sarebbe il benvenuto in qualsiasi momento”.

Una curiosa disavventura che trasforma una notte di Champions in un’improvvisata serata da tifoso della League One inglese.