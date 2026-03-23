Stadio Maradona, nelle due Giornate Fai oltre diecimila presenze

Successo straordinario per le visite allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione delle Giornate Fai di Primavera.

Ieri, domenica 22 marzo, la presenza è stata maggiore della prima giornata, sabato 21. La visita durava circa 50 minuti, cominciando con una presentazione del murale di Jorit, inaugurato giovedì, e proseguendo con l’ingresso sulla pista d’atletica e il racconto della storia dello stadio. Infine, l’accesso allo spogliatoio ospiti e la visita alla sala stampa.

Dato il successo ottenuto, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato che le visite potrebbero essere permanenti e non solo per le Giornate Fai.

Tra tifosi e turisti, comunque, più di 10mila presenze al Maradona, nonostante il Napoli voglia costruire uno stadio di proprietà del club e lasciare l’impianto di Fuorigrotta per gli eventi; il Comune deve cominciare i lavori di ristrutturazione, anche per ufficializzare il progetto di riqualificazione in vista degli Europei 2032, che si disputeranno in Italia e in Turchia.

Il Corriere dello Sport scrive:

Il Maradona è stato il sito più visitato dei 780 aperti in Italia nel weekend delle Giornate Fai di Primavera: 10.100 presenze in due giorni, 4.800 di sabato, 5.300 ieri. Secondo posto per la Corte Suprema di Cassazione e terzo per il Palazzo della Cancelleria a Roma. Un record storico per il Fai, che in Campania ha registrato più di 20.000 presenze, di cui circa la metà soltanto a Fuorigrotta. “Una grande opportunità per i tifosi azzurri, i cittadini e i tanti turisti di visitare il tempio del Napoli intitolato al più grande di sempre; lavoreremo per rendere permanenti tali visite”, ha dichiarato Manfredi.

Ieri mattina erano migliaia in coda, ancor più di sabato. L’apertura straordinaria del Maradona ha avuto un successo straordinario: decine di volontari a fare da guida e a gestire l’enorme flusso di cittadini e turisti incuriositi, un’unica lunghissima fila ordinata che da via Giambattista Marino faceva il giro nei pressi della Curva A e tornava indietro verso l’ingresso dei Distinti. Cancelli aperti dalle 9 fino alle 14.30, orario dell’ultimo ingresso. C’è chi si è messo in coda dalle 7 per assicurarsi un posto tra i primi e aggirare, per quanto possibile, le attese già registrate il giorno precedente.