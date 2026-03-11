Sinner batte Fonseca e soprattutto gli spettatori ricchi e maleducati (con cui litiga)

A Indian Wells Jannik Sinner ha sofferto e battuto il brasiliano Joao Fonseca in due set, due tre-break. Fonseca è uno degli astri nascenti del tennis mondiale, ha 19 anni e mezzo. Il brasiliano ha un gioco potente da fondo campo, ha messo in difficoltà l’italiano che però nei momenti importanti – come spesso gli capita – ha alzato il livello. Quel che ha colpito, è stata una scena insolita per l’azzurro. Nel primo set, sul 6-5 Fonseca e 40-15 per Sinner (che stava battendo), Jannik ha avuto da ridire con alcuni spettatori che parlavano durante lo scambio. Gli spettatori avevano posti in prima fila, quindi avevano tanto i soldi ma i soldi – con’è noto – non sono sinonimo di educazione né di conoscenza dei comportamenti durante una partita di tennis. Sinner ha discusso platealmente con loro, ha fatto intervenire l’arbitro. Non era praticamente mai accaduto con lui in campo. Il pubblico era dalla sua parte.