Simeone col Torino ha già superato i gol in A fatti col Napoli, D’Aversa lo ha messo al centro del villaggio

Il Cholito Simeone, nel 4-1 contro il Parma, ha segnato il suo settimo gol in Serie A col Torino. Il neo-tecnico granata, Roberto D’Aversa, lo ha messo al centro del suo progetto.

La Gazzetta dello Sport scrive:

Forse, era anche la cosa più semplice di tutte. Arrivare e mettere Giovanni Simeone al centro del villaggio. Roberto D’Aversa è allenatore navigato, soprattutto è un uomo pragmatico. La mossa più semplice e naturale è diventata la più efficace: da quando è alla guida del governo torinista, il Cholito è sempre stato il punto di riferimento intorno al quale sistemare il progetto. Ha ricambiato segnando nel primo successo casalingo contro la Lazio, ripetendosi venerdì sera nella vittoria sul Parma. Il suo secondo gol più veloce in carriera (contro gli emiliani ha sbloccato il punteggio dopo 2 minuti e 6 secondi) rappresenta il settimo centro del suo primo campionato con il Toro. Il Cholito è salito a sette gol in 23 presenze in Serie A lungo un percorso nel quale ha, comunque, fatto i conti con due infortuni che gli hanno impedito di giocare tutte le giornate di campionato.

Quella di venerdì è una rete anche statisticamente pesante: il Cholito ha superato i gol realizzati negli anni di Napoli in Serie A dove erano stati 6 in 83 presenze di campionato. Il settimo sigillo gli consente di diventare, al momento, il miglior marcatore stagionale del Toro. L’impressione è che il bello debba ancora arrivare. Adesso che il Toro si è liberato dal peso e dalla responsabilità di doversi mettere rapidamente in una posizione di tranquillità in classifica (obiettivo centrato), può guardare con interesse al finale di campionato. Nelle ultime nove giornate questo Cholito scatenato ha una missione: trascinare a suon di gol il Toro oltre la soglia dei 44 punti dello scorso campionato.