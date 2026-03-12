Si è fermato anche Juan Jesus, tocca a Beukema (il fan di Sal Da Vinci)

Sembrava che in difesa il Napoli avesse trovato un proprio assetto e invece ecco la novità negativa. Juan Jesus costretto a fermarsi per affaticamento muscolare. Non è rimasto più nessuno ad eccezione di Sam Beukema costato 32 milioni di euro e che in questi giorni ha spopolato per il suo video in macchina – con al fianco presumibilmente la sua fidanzata – mentre canta Sal Da Vinci e ne mima i gesti. Sabato dovrà giocare con Buongiorno e Olivera. Sarà il terzetto difensivo contro il Lecce (si gioca alle 18).

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

In difesa, dove sembrava ci fossero certezze, s’è fermato Juan Jesus per affaticamento e sabato pomeriggio toccherà (finalmente per lui) a Sam Beukema: a destra, dove gli piace stare del terzetto, c’è un posto libero, gerarchicamente è l’ultimo, e mister 32milioni di euro ha la possibilità di ritrovare il campo dopo la panchina con il Torino. Curiosità in mezzo al campo, perché lì adesso c’è un buco lasciato da Vergara (per la precisione tra le linee): può andarci Elmas, consentendo ad Anguissa di cominciare dal primo minuto; può andarci De Bruyne, che si calerebbe nella propria parte; oppure può finirci Giovane, che a Conte piace come seconda punta o anche come prima e che dunque, sacrificandosi, potrebbe farlo.