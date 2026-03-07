Sci, Pirovano vince due gare consecutive per un centesimo e ora è in vetta alla classifica della discesa femminile
Un vantaggio di 28 cm sull'austriaca Huetter. A Milano-Cortina arrivò sesta nella discesa e quinta nel SuperG. Undicesima, invece, Goggia a Val di Fassa.
Laura Pirovano fa il bis nella discesa di Coppa del mondo di sci femminile. L’azzurra vince in Val di Fassa di nuovo per un centesimo (1’20”91), sull’austriaca Cornelia Huetter, con un vantaggio di 28 cm. Terza la svizzera Corinne Suter. Undicesima Sofia Goggia (1:21.96).
Ora la 28enne Azzurra è in testa nella classifica generale di specialità. L’atleta trentina è attualmente a 426 punti, a una gara dalla fine della stagione. Dietro di lei, la tedesca Emma Aicher con 408 punti.
I Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sono stati la sua prima presenza olimpica, dove si è piazzata al sesto posto nella discesa libera e quinta nel SuperG.