Sci, Pirovano vince due gare consecutive per un centesimo e ora è in vetta alla classifica della discesa femminile

Tennis, Lucrezia Stefanini minacciata di morte dagli scommettitori: “Mi hanno inviato la foto di una pistola”

La numero 138 al mondo è stata eliminata nelle qualificazioni di Indian Wells. "Sul mio numero ho ricevuto minacce nel caso non avessi perso la gara. Sono stati tutti molto disponibili e hanno aumentato la sicurezza nei miei confronti".