Saviano: “L’Inter meriterebbe la retrocessione per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta”

In un video su IG: "Anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima. Il Napoli ai tempi di Genny La Carogna era in balia delle organizzazioni criminali, ora non lo è più, ma comunque il mondo ultras è marcio e legato a brutti ambienti".

In una lunga diretta su IG Roberto Saviano ha parlato tra le altre cose dell’inchiesta Doppia Curva che vede coinvolta anche l’Inter in merito ai rapporti con la ‘ndrangheta, argomento che tratterà nella sua trasmissione su La7.

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Saviano attacca l’Inter

“Invito i tifosi dell’Inter a leggere i dettagli dell’inchiesta “Doppia Curva”. Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter per una furbata di essersi dichiarata subito parte lesa, è solo l’inizio. L’Inter ha dichiarato di essere parte lesa sulla gestione dei parcheggi e delle curve e del franchising, dichiarandosi di essere stata costretta e intimidita, ma è una visione assolutamente superficiale.

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L’Inter meriterebbe la retrocessione per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta ed i suoi tifosi. Anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima. Il Napoli ai tempi di Genny La Carogna era in balia delle organizzazioni criminali, ora non lo è più, ma comunque il mondo ultras è marcio e legato a brutti ambienti”.

Nella sua puntata del 25 marzo invece parlerà di Maradona-Giuliano.