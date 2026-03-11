Santacroce: “De Laurentiis è stato l’unico presidente che ci ha dato un premio per una partita persa”

Fabiano Santacroce ha giocato nel Napoli dal gennaio del 2008 fino al 2011, quando si è trasferito al Parma dopo aver chiuso al terzo posto con la squadra guidata da Walter Mazzarri.

L’ex difensore, al podcast ‘DoppioPasso’ ha raccontato del suo arrivo al Napoli: “Arriva uno storico dirigente del Brescia e mi dice “Guarda prendi la roba perché sei stato venduto al Napoli” e io così dal nulla ho fatto la borsa con tanti pensieri in testa. Non capivo niente. Ho preso la borsa, ho preso la smart e sono andata a firmare il contratto. Era pure il momento in cui di Napoli si parlava solo per la camorra e la spazzatura, ogni cosa peggiore possibile e passava solo questo. E io avevo tanta paura”.

Santacroce e il premio negato da De Laurentiis dopo la vittoria con l’Inter

un aneddoto particolare del suo periodo in azzurro, sul presidente De Laurentiis: un premio pagato non per una vittoria, ma per una sconfitta, un 2-1 incassato al Meazza dal Milan. “C’è stato un anno in cui abbiamo vinto la partita contro l’Inter di Mourinho (26 aprile 2009. Non perdevano contro nessuno, era una squadra pazzesca. Noi avevamo vinto 1-0 con un gol di Zalayeta, una partita pazzesca dove noi già solo a guardarli entrare… stavamo nel sottopassaggio, tu li guardavi, erano tutti due metri. A parte quei pochi come Cordoba, c’era gente assurda. Quindi vinciamo questa partita, De Laurentiis entra negli spogliatoi per congratularsi. Allora i vecchi fanno: ‘Premio, premio, premio’, ‘No, nessun premio, perché voi siete pagati per fare questo’. E vabbè, ci può stare”.

Ma De Laurentiis è sempre imprevedibile e in un’altra occasione dette invece un premio alla squadra dopo una sconfitta: “Andiamo a giocare contro il Milan a San Siro, perdiamo una partita bella tirata, c’era Ronaldinho. Entra nello spogliatoio: ‘Ragazzi, il premio a tutti’. Cioè, è stato l’unico presidente che ci ha dato un premio per una partita persa… lui è così”.

Altre discese negli spogliatoi di De Laurentiis che avvenivano invece nell’intervallo delle partite: “Lui è vulcanico, quando erutta erutta. Ho visto tante volte che veniva nello spogliatoio e ci parlava. Magari ti ritrovi a fine primo tempo, dove vuoi sentire il mister che ti dia qualche indicazione tattica per migliorare qualcosa. E lì entrava il presidente, zittiva il mister e diceva tipo: ‘No, perché il calcio è come il cinema’. E tu stavi lì tutto sudato, guardavi questi e pensavi: ‘Ma che cavolo sta dicendo?’. È come il cinema… Me lo ricordo parecchie volte, ho visto un po’ di scontri, però è un uomo di parola, un uomo che quando ti dice le cose poi le fa e sa essere molto spiritoso, veramente in maniera fantastica. Però se si impunta sei finito”.