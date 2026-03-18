Rosella Sensi parla della Roma di Gasperini e fa i complimenti a Ranieri: “Li merita”

L'ex presidente della Roma: "Gasperini non l'ho conosciuto personalmente, ma non mi sembra simile a Capello, che era timido e serioso. Gasperini si fa trasportare dalla nostra romanità"

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport, parlando così alla vigilia degli ottavi di finale di ritorno di Europa League contro il Bologna:

“Parlano tutti di una partita spartiacque per la Roma, spero che non lo sia in ogni caso perché è vero che è un obiettivo importante, ma la squadra sta facendo bene e sono sempre della linea di non drammatizzare. Bisogna rimanere sempre compatti, quello che vedo di positivo è che il gruppo è unito”.

Vede delle similitudini tra Gasperini e Capello?

“Gasperini non l’ho conosciuto personalmente, ma non vedo tratti comuni da tifosa. Non mi sembra simile a Capello, che era timido e serioso. Gasperini si fa trasportare dalla nostra romanità e si fa delle grandi risate, si sta romanizzando (ride, ndr)”.

Se potesse scegliere un giocatore della sua Roma, chi regalerebbe a questa squadra?

“La risposta scontata sarebbe Totti, ma non voglio non ricordare tutti gli altri. Francesco è stato unico, ma abbiamo avuto una squadra formata da tanti ragazzi che permettevano a lui e agli altri di giocare. Non regalerei nessuno (ride, ndr), ma mi auguro che questa squadra cresca”.

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Totti può tornare alla Roma. Lo vedrebbe bene anche da ambasciatore?

“Penso che a Francesco il ruolo di ambasciatore starebbe un po’ stretto, ma so anche quanto ami la Roma… Non sarebbe male essere l’ambasciatore per il centenario. La Roma e lui sono riconoscibili in tutto il mondo, sarebbe un ruolo da apprezzare”.

Lo costruzione di un nuovo stadio sembra essere ormai avviata. Sarà una svolta per la Roma?

“La prudenza è d’obbligo, ricordo Viola quando voleva fare lo stadio… Roma è una città complicata, basta che qualcuno per fare un dispetto a qualcun altro blocchi qualcosa, che poi dovrebbe essere utile alla città, che deve crescere, e non solo al club. Mi auguro ci sia buonsenso e che si guardi un po’ più a lungo respiro, non solo all’anno successivo”.

Chi è il leader di questa Roma?

“Volevo fare i complimenti a Ranieri, li merita. Spero che siano ben auguranti per lui, merita molto più dei risultati ottenuti. Potrei nominare tanti leader, ma ce n’è uno che ci fa stare tranquilli che è Svilar, il portiere”.