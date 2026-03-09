Rocchi ribadisce che quello di Ricci non è rigore, sarà spiegato anche a Open Var

Il giornalista Marco Giordano, come spesso accade, anticipa quanto sarà detto dall’associazione arbitri (Aia) in Open Var. Il pensiero di Rocchi era stato anticipato ieri sera da Fabio Caressa. Niente rigore, gran cagnara degli interisti e dei loro plotoni mediatici. Assolutamente per nulla.

Scrive Giordano:

“Secondo l’AIA quello di Ricci NON è CALCIO DI RIGORE. Il centrocampista del Milan non ha minimo movimento “verso” il pallone ma il contrario. Soprattutto, in dinamica, l’azione viene valutata come NO RIGORE. Così sarà spiegato anche ad Open VAR nella giornata di domani”