Rangers-Celtic finisce in rissa: i biancoverdi vincono a Ibrox e invadono il campo, i tifosi di casa non stanno a guardare

La partita, che metteva in palio l'accesso alla semifinale di Coppa di Scozia, ha visto imporsi il Celtic ai rigori e in casa dei Rangers. D lì, il caos: i tifosi sono venuti a contatto con lancio di oggetti e fumogeni

Non sarà Partizan-Stella Rossa, ma l’Old Firm, in Scozia, rimane comunque uno dei derby più sentiti e accesi d’Europa, a causa delle differenti anime religiose e politiche che scuotono Glasgow. Il Celtic, la cui tifoseria è profondamente cattolica e fortemente anti-unionista (non crede nell’unità del Regno Unito, ossia che Scozia, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord rimangano insieme sotto lo stesso Stato), mentre i Rangers, protestanti, sono unionisti. Ricordate nel settembre 2022 la coreografia per omaggiare la scomparsa della regina Elisabetta? Ecco.

Oggi erano in palio le semifinali di Coppa di Scozia e Ibrox, lo stadio dei Rangers, era, come al solito, infuocato. Il fuoco, al termine dei rigori che hanno visto passare il Celtic, è esploso con una duplice invasione di campo.

Rangers-Celtic, cosa è successo

Il match, trascinatosi fino ai rigori, ha visto il Celtic imporsi per 4-2 dal dischetto e i supporters biancoverdi non sono riusciti a contenere l’euforia, invadendo il campo per abbracciare i calciatori e scattare selfie con loro. Ovviamente, i tifosi di casa non sono rimasti a guardare e, scavalcato il cordone di steward, sono scesi in campo per cercare lo scontro. Dal video si vede chiaramente il lancio di fumogeni e oggetti, con le tifoserie che cercano di entrare a contatto.